Feuerwehreinsatz gestern Abend in der Michel-Weiß-Straße in Kulmbach. Der Kamin in einem Haus hatte Feuer gefangen, konnte von den 20 Feuerwehrleuten aber schnell gelöscht werden. Problematisch war eher, dass sich aus dem Kamin heraus ein starker Funkenflug entwickelte, in Richtung einer benachbarten Scheune flog und…

…sagt Stadtbrandmeister Michael Weich. Die Funken konnten abgefangen werden und der Kamin gereinigt. So ist keiner verletzt worden und auch der Sachschaden ist gering geblieben.