Nominierungsversammlung der Bayreuther SPD: Tasdelen Nachfolger von Rabenstein

Halil Tasdelen ist auf dem Weg in den Bayerischen Landtag. Der türkisch-stämmige Stadtrat und neue Chef der SPD in Bayreuth ist am Wochenende zum Stimmkreiskandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2018 bestimmt worden. Für die Wahl waren zwei Durchgänge nötig. Im zweiten Wahlgang setzte sich Tasdelen laut Kurier gegen seinen Mitbewerber Thomas Bauske mit 36 von 60 Delegiertenstimmen durch. Die Weidenbergerin Irene von der Werth, die ebenfalls als Kandidatin angetreten war, hatte das Handtuch bereits nach dem ersten Wahlgang geworfen.