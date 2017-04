Nordkorea-Konflikt: Peking ruft zu Selbstbeherrschung auf

Peking (dpa) – Nach der Entsendung von US-Kriegsschiffen Richtung koreanische Halbinsel hat China alle beteiligten Seiten zu Zurückhaltung aufgerufen. China beobachte die Situation auf der koreanischen Halbinsel genau, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking.

«Alle Parteien sollten Selbstbeherrschung zeigen und nichts unternehmen, was die Situation weiter verschärft.» Angesichts wachsender Spannungen nach Raketentests durch Nordkorea hatten die USA am Wochenende mit der Verlegung des Flugzeugträger «USS Carl Vinson» sowie seiner Begleitschiffe in Richtung Korea begonnen.