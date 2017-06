Normal ist das nicht: Zwei 11 und 13 Jahre alte Buben haben das MCT-Gelände in Kulmbach verwüstet

Das ist Gesprächsthema in Kulmbach. Zwei 11 und 13 Jahre alte Jungs waren es, die das Vereinsgelände des Mini-Cross-Teams am Goldenen Feld bei der Kläranlage verwüstet haben. Der Fall ist laut Bayerische Rundschau soweit klar. Die beiden sind ermittelt und haben schon alles zugegeben, es gibt wohl auch Bilder. 5.000 Euro Schaden haben die beiden strafunmündigen Kinder angerichtet. Sämtlicher Scheiben eingeschlagen, den Küchentrakt verwüstet, sich an Containern zu schaffen gemacht und letztendlich mit ihrer Zerstörungswut dafür gesorgt, dass der Verein in diesem Jahr sein beliebtes Mini-Cross-Rennen ausfallen lassen muss. Erstmal muss alles wieder aufgebaut und hergerichtet werden, auch die Rennstrecke für die ferngesteuerten Mini-Fahrzeuge.

Die große Frage ist, wer zahlt den Schaden? Es gilt, Eltern haften für ihre Kinder. Ob die Haftpflichtversicherung eintritt, steht nicht fest. Möglicherweise bleibt der Verein auf den Kosten sitzen, bis die beiden Jungs selbst Geld verdienen und den Schaden abstottern können.

Sicher ist, dass die immense Zerstörungswut ein Fall für das Jugendamt ist, das jetzt nachschauen will, ob die Eltern der beiden 11 und 13 Jahre alten Kinder Unterstützung brauchen und ob eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt.