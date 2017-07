Notruf in Lichtenfels: Blutüberströmte Frau sorgt für kuriosen Polizeieinsatz

Diesen Einsatz werden die Beamten wohl so schnell nicht vergessen. Wie die Lichtenfelser Polizei mitteilt, ist sie am Donnerstagmorgen zu einem Wohnanwesen gerufen worden, weil eine Bewohnerin blutüberströmt im Flur gesehen worden war. Sie hatte Schnittverletzungen am Arm, die sie sich nach eigener Aussage selbst zugefügt hatte. Nachdem sie im Krankenhaus erstversorgt wurde, wollte der Rettungsdienst sie ins Bezirksklinikum Kutzenberg einliefern. Dagegen wehrte sich die 22-Jährige und trat einer Beamtin mit voller Wucht in den Bauch. Einen anderen Polizisten wollte sie beißen und bespucken. Außerdem beleidigte sie die Einsatzkräfte. Sie muss sich jetzt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.