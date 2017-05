Nowitzki drückt Daumen – aber Würzburg muss liefern

Würzburg (dpa/lby) – Basketballstar Dirk Nowitzki drückt dem Fußball-Zweitligisten aus seiner Geburtsstadt die Daumen. Aber das allein wird nicht reichen, die Würzburger Kickers müssen für den Klassenverbleib endlich den ersehnten ersten Sieg in diesem Jahr in einfahren. «Wir wollen unbedingt drei Punkte holen. Alles andere liegt nicht in unserer Macht», sagte der Trainer des Drittletzten vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen.

Mit 34 Punkten hat der Aufsteiger aus Würzburg zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Und nur ein Zähler beträgt der Vorsprung auf den direkten Abstiegsrang 17. «Das Spiel gegen den SV Sandhausen ist das erste von zwei Endspielen. Es gilt, wieder alles reinzuwerfen», forderte Hollerbach. Am letzten Spieltag laufen die Unterfranken in einer Woche beim Tabellenführer in Stuttgart auf. Dort möchte der VfB dann den Bundesliga-Aufstieg feiern.

Die prominenteste Unterstützung der Kickers kommt aus den USA. «Wir schaffen den Klassenerhalt, weil die Kickers immer dann geliefert haben, wenn es darauf ankam. Alles Gute, haut rein, Jungs», erklärte Nowitzki in einer Videobotschaft.

Hollerbach verspricht einen leidenschaftliche Auftritt des Aufsteigers. «Wir werden für die Fans und die Region alles geben. Sie waren von Beginn an unser zwölfter Mann. Diese Unterstützung ist großartig», erklärte Hollerbach. Nach 27 Zählern in der starken Hinrunde kamen die Franken in der Rückserie nur auf sieben Punkte.