NSU-Prozess: Neue Frist für letzte Beweisanträge

München (dpa/lby) – Im NSU-Prozess hat das Gericht erneut eine Frist für letzte Beweisanträge verfügt. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl forderte die Prozessbeteiligten am Dienstag auf, noch offene Anträge bis zum 17. Mai zu stellen. Es ist das zweite Mal, dass das Gericht versucht, die Beweisaufnahme in dem seit annähernd vier Jahren laufenden Prozess zu beenden. Eine erste Frist im März nahm es wieder zurück, weil mehrere Befangenheitsanträge den Zeitplan durcheinander brachten.

Hauptangeklagte im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München ist die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Sie ist wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen des «Nationalsozialistischen Untergrunds» angeklagt. Dazu gehört eine Serie von neun Morden, deren Opfer türkisch- oder griechischstämmige Gewerbetreibende in ganz Deutschland waren. Als zehntes NSU-Mordopfer zählt die Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter, deren gewaltsamer Tod sich am Dienstag zum zehnten Mal jährte.