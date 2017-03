Nürnberg bangt vor KSC-Spiel um Margreitter

Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg bangt vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC um den Einsatz von Abwehrchef Georg Margreitter. Der Österreicher habe Probleme mit dem großen Zeh, erklärte Trainer Michael Köllner am Mittwoch. «Wir müssen von Tag zu Tag schauen», sagte der Coach im Hinblick auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr). Mit einem Sieg wollen die aktuell zehntplatzierten Nürnberger in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga zurückkehren.

Offen ist, wer das Tor der Franken gegen den Tabellenletzten hütet. Stammkeeper Thorsten Kirschbaum kehrte nach einer Bauchmuskelzerrung zwar ins Training zurück. Dennoch will Köllner beim 29-Jährigen, der zwei Partien verpasst hatte, kein Risiko eingehen. «Mit Raphael Schäfer haben wir einen stabilen und routinierten Torwart, der uns in den letzten Spielen gut getan hat und sicherlich auch gegen den KSC gut tun würde», berichtete der Interimstrainer am Valznerweiher.

Sicher fehlen wird Dennis Lippert nach seinem Kreuzbandriss. «Das war ein schwerer Nackenschlag», sagte Köllner und erwägt, den Verteidiger durch Winter-Neuzugang Constant Djakpa zu ersetzen. «Er steht Gewehr bei Fuß, hat gut trainiert und ist ein ausgebuffter Profi», sagte Köllner über den früheren Bundesligaprofi von der Elfenbeinküste.