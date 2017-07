Nürnberg soll so schnell wie möglich eine Uni bekommen

München/Nürnberg (dpa/lby) – Die Staatsregierung drückt bei der Realisierung der geplanten Universität in Nürnberg aufs Tempo: Binnen eines Jahres soll eine Strukturkommission mit Experten aus dem In- und Ausland die wissenschaftliche und organisatorische Konzeption erarbeiten. Als Leiter der Kommission benannte das Kabinett am Dienstag den Präsidenten der Technischen Universität München, Wolfgang Herrmann.

Mit dem Aufbau einer neuen Universität und gezielten Maßnahmen zur Stärkung des gesamten Wissenschaftsraums Erlangen-Nürnberg setze Bayern deutschlandweit neue Maßstäbe für den Ausbau der Wissenschaft, sagte Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) nach der Kabinettssitzung in München. «Kein anderes Land nimmt Mittel in solchem Umfang in die Hand, um den Aufbau einer neuen Universität zu ermöglichen.»