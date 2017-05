«Bitter»: 1. FC Nürnberg beendet Saison mit Niederlage

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg verabschiedet sich mit einer Niederlage in die Sommerpause der 2. Fußball-Bundesliga. Die Franken verloren am Sonntag beim endgültig geretteten 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:1). Vor 38 423 Zuschauer erzielte Daniel Halfar in der 20. Minute den umjubelten Treffer für die Platzherren. Das Nürnberger Team von Trainer Michael Köllner beendet die Saison auf einem unbefriedigenden zwölften Tabellenplatz. Lautern belegt einen Punkt dahin den 13. Rang.

«Das letzte Spiel zu verlieren, ist bitter. Das ärgert uns. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gezeigt, was das Engagement anging», kommentierte Köllner. «Leider haben wir uns ein billiges Tor gefangen und unsere wenigen Torchancen nicht nutzen können. Wir fahren enttäuscht nach Hause, denn so stellt man sich ein Saisonende nicht vor.»

Eine Woche nach dem großen Abschied des langjährigen «Club»-Torhüters Raphael Schäfer stand der für ihn ins Team beorderte Thorsten Kirschbaum im Fritz-Walter-Stadion in der ersten Hälfte im Fokus. Halfar schlug einen Eckball vor das FCN-Tor, dort rutschte Kirschbaum der Ball beim Klärungsversuch durch die Beine. Besser machte es der 30-Jährige bei einem Freistoß von Halfar nach einer halben Stunde. Kirschbaum wehrte den Ball ab – und hatte Glück, dass der Ball von der Latte dann ins Aus flog.

Die Franken agierten zu harmlos. Eduard Löwen sorgte nach dem Seitenwechsel wenigstens für etwas Torgefahr. Der 20-Jährige umspielte FCK-Keeper Julian Pollersbeck, doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde noch abgeblockt (53.). Löwen hatte in der vergangenen Woche einen Profivertrag bei den Franken unterschrieben.

In der Schlussphase ging der «Club» mehr Risiko. Mit einem Treffer wurde das nicht belohnt. Lautern konnte die Kontermöglichkeiten auch nicht nutzen. Dem früheren Nürnberger Sebastian Kerk fehlte bei einem Versuch aus der Distanz gegen den zu weit vor seinem Tor postierten Kirschbaum kurz vor dem Schlusspfiff nicht viel für das 2:0.