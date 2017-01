Nürnberger Kirschbaum optimistisch für Rückrundenstart

Nürnberg (dpa/lby) – Nach seiner Zwangspause wegen einer Handgelenksprellung ist Torwart Thorsten Kirschbaum für einen Einsatz beim Rückrundenauftakt des 1. FC Nürnberg optimistisch. «Ich werde morgen Nachmittag wieder ins Training einsteigen und für Sonntag sollte es reichen», sagte der 29-Jährige am Dienstagabend beim Neujahrsempfang des fränkischen Fußball-Zweitligisten. Kirschbaum hatte sich zum Ende des Trainingslagers in Alicante an der Hand verletzt. Am Sonntag startet der «Club» mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden in die Rückrunde.