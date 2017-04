Nürnberger Tafel-Verein: Mitglieder stimmen über Zukunft ab

Nürnberg (dpa/lby) – Die Mitglieder des Nürnberger Tafel-Vereins stimmen heute erneut über die Zukunft der Lebensmittelausgabe für Bedürftige in der Frankenmetropole ab. Notvorstand Philipp Schäfer strebt an, dass der Verein aufgelöst und der Betrieb der Tafel in die Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) übergeht. Denn eine eigenständige Fortsetzung der Tafel mit eigenen Mitteln sei nicht möglich. Schäfer zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Mitglieder diesmal für die Lösung unter dem Dach des BRK entscheiden. «Die Stimmung hat sich gewandelt innerhalb des Vereins», sagte er.

Anfang Februar hatten sich die Vereinsmitglieder noch gegen das BRK als neuen Träger ausgesprochen. Daraufhin trat der damalige Notvorstand zurück und das Amtsgericht musste eine neue Leitung einsetzen. Die Tafel kämpft schon seit dem vergangenen Jahr mit Problemen: Wegen Überlastung der ehrenamtlichen Mitarbeiter hatte der Verein im Oktober kurzzeitig seinen Betrieb eingestellt. Der Vorstand trat aus dem gleichen Grund zurück – ein in Deutschland einmaliger Vorgang. Seitdem unterstützt das BRK die Tafel.