Nürnbergs Interimscoach Köllner offen bei Zukunftsfrage

Nürnberg (dpa/lby) – Interimscoach Michael Köllner legt sich bei seinen Zukunftsambitionen bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg nicht fest. «Beide Seiten müssen doch erst einmal sehen, ob es passt. Der Verein muss anhand seiner Kriterien eine Entscheidung treffen. Aber auch ich muss im Rahmen meiner neuen Tätigkeit herausfinden: Ist das dein Ding? Willst du dauerhaft so in der Öffentlichkeit stehen? Willst du dein Leben durch diese Aufgabe neu takten?», sagte der Coach in einem Interview auf der Internetseite des Vereins.

«Bislang habe ich diese Fragen noch nicht beantwortet, kann aber jetzt schon sagen, dass mir meine Aufgabe jeden Tag aufs Neue viel Freude bereitet und es etwas Besonderes ist, für den Club zu arbeiten», führte der 47-Jährige aus. Seit rund zwei Wochen ist der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums für die Profis zuständig.

Seine eigene Entscheidung will er von verschiedenen Punkten abhängig machen. «Es ist enorm wichtig für mich, die Überzeugung im Verein und in der Mannschaft zu spüren. Wichtig im Sinne des Vereins ist zudem: Arbeiten alle miteinander und wollen etwas bewegen?», erklärte der Nachfolger von Alois Schwartz. «Ich muss daher schon das Gefühl haben, dass die Mannschaft bereit ist, hart zu arbeiten, dass sie gerne ins Training kommt, die Antennen ausgefahren hat und in der Lage ist, die Dinge im Spiel umzusetzen, die wir uns Woche für Woche erarbeiten. Und dann hat natürlich auch die Familie ein Mitspracherecht bei so einer Entscheidung.»