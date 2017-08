Nur 500 Metzger in Oberfranken: Immer mehr Nahversorger geben auf

In Bayern gibt es immer weniger Bäcker und Metzger. Das belegen Zahlen des

Wirtschaftsministeriums in einer Antwort an die Landtags-SPD. Fast in allen Regionen ist die Zahl der Betriebe innerhalb von fünf Jahren drastisch zurückgegangen. Der oberfränkische SPD-Landtagsageordnete Klaus Adelt schlägt Alarm:

Bäcker und Metzger seien Nahversorger. Wenn sie aufgeben, dann gebe es keine Versorgung mehr in den Dörfern. In ganz Oberfranken ist die Zahl der Bäckereien von 389 auf 331 gesunken, die der Metzgereien von 602 auf 499.