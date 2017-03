„Nur Notrufe“ – das kennen viele von ihrem Handy, wenn man keinen Empfang hat. Ab heute (Mittwoch) 14 Uhr gilt das aber auch für das Bayerische Rote Kreuz in Kulmbach. Die Telefonanlage der Verwaltung des Kulmbacher BRK wird umgestellt, deshalb ist sie nur eingeschränkt erreichbar. Die Notrufnummer 112 ist nach wie vor verfügbar, morgen (Donnerstag) Nachmittag sollen die Arbeiten an der Anlage in Kulmbach beendet sein.