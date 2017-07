Nur sechs Profis beim Auftrakttraining des FC Bayern

München (dpa) – Mit nur sechs Profis hat der FC Bayern München das Sommertraining für die neue Saison aufgenommen. Coach Carlo Ancelotti schickte am Samstag neben den Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels noch Franck Ribéry, Javi Martinez, Kingsley Coman und Juan Bernat auf den Platz an der Säbener Straße. Weil alle drei Torhüter des A-Kaders angeschlagen sind, half zudem Tom Starke aus, der seine Karriere eigentlich beendet hatte. Sieben Nachwuchsspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters komplettierten die Trainingsgruppe.

Während einige Bayern-Stars für den Confederations Cup oder die U21-EM abgestellt waren und andere Sonderurlaub genießen, laborierten die Weltmeister Manuel Neuer und Jérôme Boateng an ihren Blessuren und absolvierten eine Reha-Einheit. Am 10. Juli kehren die meisten Nationalspieler wie Robert Lewandowski, Thiago oder David Alaba aus dem Urlaub zurück. Die Turnierspieler der U21 und des Confed Cups sollen dann Ende Juli in das Bayern-Training einsteigen.