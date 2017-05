Oberfränkische Teams gewinnen: Spannende Play-off-Runde für medi Bayreuth

Seit einem Unfall gestern am späten Abend in der Nähe von Oberhaid m Landkreis Bamberg ist der Fahrer verschwunden. Mehr noch, der (…)

Einbrecher am helllichten Samstag: Unbekannte räumen Haus in Eger aus

Einbruch ist nach wie vor ein Thema in Oberfranken. In Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel sind am Samstag am späten Vormittag (…)