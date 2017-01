Oberfränkisches Handwerk brummt: Stärkster Jahresabschluß seit 1992

2016 – ein Jahr, in dem sich in Kulmbach sichtbar viel verändert hat. Der Zentralparkplatz ist zur Großbaustelle geworden, auch (…)

Unbewohnbar dürfte das Haus in Ludwigschorgast im Landkreis Kulmbach sein, in dem es am ersten Weihnachtsfeiertag gebrannt hat. Der (…)

Verabredung zum Raub, das ist der Vorwurf gegen drei Männer und eine Frau, die sich ab heute in Bayreuth vor Gericht verantworten müssen. Die vier sollen zu einer ganzen Bande gehören, die sich auf Einbrüche im gesamten Bundesgebiet spezialisiert hat. Letzten Sommer hatte die Bande eine Spielothek in Himmelkron im Visier, die angeklagte Frau soll dort sogar eine Weile gearbeitet haben. Ausgekundschaftet war schon alles, Schusswaffen hatten sich die vier Angeklagten auch schon besorgt – aber sie sind vorher aufgeflogen. Bei einer spektakulären Aktion in Bayreuth in einem Café sind die vier festgenommen worden. Bei einer Verurteilung drohen den drei Männern und der Frau Gefängnisstrafen.

Verabredung zum Raub, das ist der Vorwurf gegen drei Männer und eine Frau, die sich ab heute in Bayreuth vor Gericht verantworten (…)