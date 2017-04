Oberfränkisches Handwerk: Hervorragender Start ins neue Jahr

Das oberfränkische Handwerk hat einen hervorragenden Start ins neue Jahr hingelegt. Das teilt die Handwerkskammer in ihrem Konjunkturbericht für das erste Quartal 2017 mit. Demnach bleibt die Nachfrage nach Handwerkern trotz Inflation hoch. Auch auf den Arbeitsmarkt wirke sich das starke erste Quartal positiv aus, heißt es in der Mitteilung. Vier von fünf Betrieben konnten die Zahl der Angestellten aufrecht erhalten oder sogar erhöhen. Angehende Azubis hätten im oberfränkischen Handwerk daher sehr gute Perspektiven. Laut der HWK sind die Unternehmer größtenteils sehr zufrieden mit dem Start ins neue Jahr. Die oberfränkischen Betriebe seien durchschnittlich zu drei Vierteln ausgelastet, was einen neuen Rekordwert für das erste Quartal bedeutet.