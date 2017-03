Oberfranken-Empfang: Landtags-SPD lädt zum Thema Heimat, Kultur und Tourismus nach Bad Berneck ein

Die Landtagsfraktion der Bayern-SPD lädt heute zu ihrem Oberfranken-Empfang in Bad Berneck. Im Mittelpunkt soll dabei die Heimat stehen. ‚Wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wohin er geht‘. Das ist das Motto der SPD um heute auf die Geschichte Oberfrankens, auf Kultur und Bräuche in der Region aufmerksam zu machen.

Verantwortliche und Ehrenamtliche aus den Bereichen Heimatkunde und Brauchtum, Museum und Tourismus sind heute nach Bad Berneck eingeladen.

Inge Aures aus Kulmbach, Christoph Rabenstein aus Bayreuth, Susann Biedefeld aus Coburg und Klaus Adelt aus Hof werden sprechen, und auch der Bezirksheimatpfleger von Oberfranken, Günter Dippold.

Beginn ist um 14 Uhr im Lokal der Casa di Cura in Bad Berneck.