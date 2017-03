Oberfranken Offensiv: Digitalisierung und Demographische Entwicklung Schwerpunkte

Der Verein Oberfranken Offensiv hat seine Projekte für dieses Jahr vorgestellt. Besonderen Wert legt der Verein, der sich für die Entwicklung und das Image in der Region einsetzt, heuer auf die Themen „Digitalisierung“ und „Demographische Entwicklung“. Im Mittelpunkt steht dabei das Projekt „Demographie-Kompetenzzentrum“ in Kronach. Die Einrichtung soll helfen, den Regierungsbezirk für alle Generationen lebenswert und attraktiv zu machen. 1,4 Millionen Euro stehen an Fördermitteln in den nächsten drei Jahren für dieses Demographie-Zentrum zur Verfügung.

Darüber hinaus will der Verein Oberfranken Offensiv sein Projekt „Gesellschaft 4.0“ weiter vorantreiben. Dabei geht es vor allem um die Darstellung der Frage: wie kann der Regierungsbezirk am besten vom digitalen Wandel profitieren?