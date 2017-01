Oberfrankenderby: Brose Bamberg und medi Bayreuth treffen im Pokal aufeinander

Der Pokal in der Basketball-Bundesliga bringt den Oberfranken noch ein Derby zwischen Bamberg und Bayreuth. Letzte Woche sind die Partien für die Viertelfinale ausgelost worden. Ende des Monats treffen Brose Bamberg und Medi Bayreuth im Pokal-Viertelfinale aufeinander und zwar in Bayreuth; Medi hat Heimrecht zugelost bekommen.

Im letzten Punktspiel hatten die Bayreuther es den Bambergern ganz und gar nicht leicht gemacht, manche sprechen sogar davon, dass medi Brose am Rande einer Niederlage hatte. Der genaue Spieltermin steht noch nicht fest.