Obermain-Therme: Mehr Besucher trotz Generalsanierung

Die Seele baumeln lassen und relaxen, das geht besonders gut in den oberfränkischen Thermen. Die Bad Staffelsteiner Obermaintherme sind sogar so beliebt, dass sie trotz der laufenden Bauarbeiten letztes Jahr mehr Menschen besucht haben – über 750.000 insgesamt. Das wurde jetzt im Lichtenfelser Kreisausschuss bekannt.

Um attraktiv zu bleiben, wird jedes Jahr viel Geld investiert. Außerdem lassen sich die Betreiber immer neue Sachen einfallen. Heuer soll es eine „Aufguss-Meisterschaft“ in der Saunalandschaft geben. Im Juli kommen Bademeister aus ganz Deutschland und zeigen „Show-Aufgüsse“.