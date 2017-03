Obermainhalle wird eingeweiht: Festakt in Burgkunstadt nach zwei Jahren Bauzeit

Nach zwei Jahren Bauzeit wird heute die Obermainhalle in Burgkunstadt feierlich eingeweiht. Das 30 Jahre alte Gebäude ist seit April 2015 generalsaniert worden. Entkernt und in den Rohbauzustand zurückversetzt ist die Sporthalle in den letzten beiden Jahren völlig neu ausgebaut worden, einschließlich eines neuen Daches. Die Kosten liegen bei rund fünf Millionen Euro.

Der Landkreis Lichtenfels weiht die Obermainhalle heute Mittag mit einem Festakt ein. Extra deswegen tagt der Lichtenfelser Kreisausschuss heute im nebenstehenden Burgkunstadter Gymnasium. Nach den Beratungen über den Haushalt des Landkreises und die Investitionen in diesem Jahr geht es auch um die Mehrkosten für die Sanierung der Obermainhalle und dann zu Fuß über den Sportplatz rüber zur Einweihung.