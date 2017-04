Oberpfalz: Ausbau der Hochschul- und Forschungslandschaft

Amberg (dpa/lby) – In der Oberpfalz soll die Hochschul- und Forschungslandschaft ausgebaut werden. So soll die Universität Regensburg dritter bayerischer Standort für Sonderpädagogik mit drei neuen Lehrstühlen werden, wie die Staatsregierung nach der Kabinettssitzung am Dienstag im oberpfälzischen Amberg mitteilte. Zudem sollen an der Ostbayerischen Technische Hochschule Regensburg das Zentrum für Gesundheitsberufe und an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden der Studiengang Geomatik eingerichtet werden.