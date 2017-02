Oberster Datenschützer sorgt sich um Freiheitsrechte

München (dpa/lby) – Der Gesetzesentwurf der bayerischen Staatsregierung zur Überwachung gefährlicher Personen beschneidet nach Ansicht von Bayerns oberstem Datenschützer, Thomas Petri, die Freiheitsrechte aller Bürger. «Große Sorge bereitet mir, dass der Gesetzesentwurf eine erhebliche Herabsenkung der Einschreitschwellen bei polizeilichen Standardmaßnahmen wie etwa der Identitätsfeststellung oder der Durchsuchung einer Person vorsieht», sagte er am Freitag in München. Das Gesetz, das eigentlich der Bekämpfung des Terrorismus dienen solle, greife in die Freiheitsrechte der «Normalbürger» ein und schieße damit über das Ziel hinaus.

Als Reaktion auf die islamistischen Anschläge in Deutschland im vergangenen Jahr hatte das Kabinett am Dienstag den Gesetzentwurf beschlossen. Er geht nun zwar zunächst noch in die parlamentarische Beratung, im Landtag kann die Opposition ihn aber wegen der absoluten Mehrheit der CSU nicht verhindern. Der Gesetzesentwurf enthält unter anderem auch Regelungen zur Einführung einer elektronischen Fußfessel für Extremisten und Gefährder. Zudem sollen Video-Aufzeichnungen durch die Polizei oder an bestimmten Straßen und Plätzen künftig zwei Monate statt wie bisher drei Wochen gespeichert werden.