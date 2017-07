Odyssee im Fernbus: Schwäbische Schülerin versehentlich Richtung Berlin unterwegs – Polizei kann helfen

Schön, wenn einem geholfen wird. Das wird sich eine 14-Jährige Schülerin denken, die die oberfränkische Polizei am Samstag gerettet hat. Das Mädel war in Nürnberg in den Fernbus nach Hause, nach Stuttgart gestiegen – dachte sie. Bis sie bemerkte, dass der Bus nach Berlin unterwegs war. Was tun? Papa anrufen, und die Polizei. An der Raststätte Frankenwald hat eine Polizeistreife die 14-Jährige am Samstag spät abends in Empfang und mit auf die Wache genommen. Und dort hat ihr Papa sie dann abgeholt – die Odyssee ist gut ausgegangen.