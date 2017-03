Ökostrom für E-Autos: Ladesäule in Marktschorgast eröffnet

In Marktschorgast kann man ab sofort Öko-Strom „tanken“. Gestern ist am Marktplatz die erste Ladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen worden.

Man habe sich bewusst für die zentrale Lage entschieden, so Bürgermeister Hans Tischhöfer. Bürger und Durchreisende könnten die Zeit des Ladens auch zum Einkehren und Verweilen nutzen.

Auch Landrat Söllner zeigte sich erfreut über die neu installierte Ladesäule der Firma N-Ergie in Nürnberg. Das Zukunftsthema Elektromobiliät verfolge man nun schon seit fünf Jahren. Der Aufbau einer sinnvollen Ladeinfrastruktur sei das erklärte Ziel.