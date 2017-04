Österliches «Eiertitschen» in Bayern

München (dpa/lby) – In zahlreichen Gemeinden in Bayern findet am Osterwochenende wieder das traditionelle «Eiertitschen» statt. Dabei stoßen die Teilnehmer hartgekochte Eier mit der spitzen Seite gegeneinander. Gewinner ist, wessen Ei bis zum Schluss des Spieles nicht zerbrochen ist. Besonders beliebt ist der Brauch beispielsweise im Allgäu und in der Oberpfalz. In Mitterteich (Kreis Tirschenreuth) steht heute das «Oierhiart’n» auf dem Programm. Die Veranstalter erwarten zu dem Spektakel am Heimatbrunnen bis zu hundert Teilnehmer.