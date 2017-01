Österreich: Ab 2018 digitale Vignette für Autobahnmaut

Wien (dpa/lby) – Der Kauf einer Vignette zur Benutzung der Autobahnen in Österreich soll von 2018 an einfacher und bequemer werden. Die jeweilige Gebühr könne dann auch online bezahlt werden, teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. «Wir entwickeln das Mautsystem mit der Digitalen Vignette zeitgemäß weiter. Wer nicht mehr auf der Windschutzscheibe kratzen und kleben will, hat nun eine bequeme Alternative», sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Die Online-Variante, bei der das Kennzeichen erfasst wird, werde denselben Preis und dieselbe Gültigkeit wie die klassische Vignette haben. Der Kauf ist zunächst über die Website der Asfinag und eine Smartphone-App möglich. Der Verkauf beginne gleichzeitig mit dem für die Jahresvignette 2018 am 1. Dezember 2017.