Österreicher Kühner lässt deutsche Reiter hinter sich

München (dpa) – Der Österreicher Max Kühner hat den deutschen Springreitern den Sieg in der ersten wichtigen Prüfung beim internationalen Turnier in München weggeschnappt. Im Stechen setzte sich Kühner am Donnerstag auf Alfa Jordan knapp durch. Das Duo blieb fehlerfrei und war 0,74 Sekunden schneller als Michael Viehweg aus Schrobenhausen auf Avalon. Dritter wurde Maximilian Lill aus Antdorf mit Cappuccino.

Das mit 24 600 Euro dotierte Springen war die erste Qualifikation zum Großen Preis. Der Höhepunkt der «Pferd international» ist am Sonntag mit einem Preisgeld von 62 000 Euro ausgestattet.