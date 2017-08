Offizielle Bilanz der Kulmbacher Brauerei: „Bierwoche war ein großartiges Familienfest“

Die Kulmbacher Bierwoche 2017 war die bestbesuchteste Bierwoche aller Zeiten. So steht es in der offiziellen Bilanz der Kulmbacher Brauerei. Ganz wesentlich habe der Standort in der Lichtenfelser Straße dazubeigetragen, heißt es in einer Mitteilung. Bereits das erste Wochenende sorgte für einen neuen Besucherrekord. Ältere Besucher und Familien mit Kindern seien gerade wegen des weitläufigen Geländes sehr gerne aufs Bierfest gegangen, so die Kulmbacher Brauerei. Auch die Festwirte der Bierwoche, das Rote Kreuz, Polizei und Sicherheitsdienst ziehen ein positives Resümee.