Offizielle Einweihung des Dominik-Brunner-Hauses

München (dpa/lby) – Die Johanniter in München weihen morgen ihr Dominik-Brunner-Haus offiziell ein. Wie die Einrichtung mitteilte, bietet das Haus künftig Platz für 98 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien.

Das Kinder- und Jugendhaus gibt es bereits seit 2009. Im vergangenen Herbst wurde die Einrichtung mit Unterstützung der Dominik-Brunner-Stiftung ausgebaut: Nun gibt es eine Krippen- und eine Kindergartengruppe sowie sechs Kinder- und Jugendgruppen.

Das Haus soll ein Andenken an Dominik Brunner und dessen Zivilcourage sein. Der Geschäftsmann hatte sich im September 2009 am Münchner S-Bahnhof Solln schützend vor vier Kinder gestellt. Dann schlugen ihn zwei Jugendliche zusammen. Er starb an Herzversagen.