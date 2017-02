Olympisches Boxen: Michael Dik aus Kulmbach bei Kaderturnier am Start

Michael Dik aus Kulmbach ist gerade einmal 12 Jahre alt, aber hat es im wahrsten Sinne des Wortes faustdick hinter den Ohren. Der Schüler fährt morgen (16.02.) nach Bad Blankenburg in Thüringen zum internationalen Kaderturnier im olympischen Boxen.

Michael Dik vom ATS ist als einziger Oberfranke in den Bayern-Kader berufen worden. Der Kulmbacher kämpft im Schüler-Papier-Gewicht und seine Gegner werden vor Ort ausgelost und seien allesamt sehr kampferfahren, so Willy Kastner von der ATS-Boxabteilung in einer Mitteilung.

Seine Vereinskameraden und Klassenkameraden Michael die Daumen. Der 12-Jährige hat von seiner Schule für das Turnier „Urlaub“ bekommen.