Oma stirbt im Auto vor den Augen der zehnjährigen Enkelin

Bad Birnbach (dpa/lby) – Vor den Augen ihrer zehnjährigen Enkelin auf dem Auto-Rücksitz ist in Niederbayern eine 78-Jährige tödlich verunglückt. Die beiden waren zusammen mit dem Großvater auf der B388 in Richtung Passau unterwegs. Nach einem Kreisverkehr bei Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) habe der 81-Jährige am Freitag zu spät auf einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger reagiert, teilte die Polizei mit. Nahezu ungebremst sei das Auto auf den Anhänger aufgefahren und auf der rechten Seite schwer deformiert worden. Die Oma auf dem Beifahrersitz erlitt sofort tödliche Kopfverletzungen, Opa und Enkelin aus Kößlarn (Landkreis Passau) wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Pfarrkirchen gebracht. Der 36 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock.