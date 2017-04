Online-Voting für die Bayerische Bierkönigin: ab heute kann jeder mit abstimmen

Ab sofort – bis zum 15. Mai 2017, 12:00 Uhr, kann jeder mit entscheiden, wer Bayerns nächste Bierkönigin werden soll. Unter den Kandidatinnen ist auch Melanie Fraas, 24-jährige Masterstudentin, gebürtige Kulmbacherin und Wahl-Coburgerin.

Der Link für das Voting ist:

www.bayrisch-bier.de/bayerische-bierkoenigin/

Das Wahlverfahren zur Bayerischen Bierkönigin ist dreistufig. Die Ergebnisse des Online-Votings bilden das erste Drittel der Entscheidung. Am 18. Mai ist Wahlabend in der Alten Kongresshalle in München. Dort findet zuerst eine Publikumsabstimmung im Saal statt, sie bildet das zweite Drittel der Entscheidung. Anschließend entscheidet eine 5-köpfinge Jury über das letzte Drittel der Wahl. Alle drei Ergebnisse werden dann aufaddiert, und so die Gewinnerin ermittelt.