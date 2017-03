Oper über Oskar Schindlers Gattin uraufgeführt

München (dpa/lby) – Sie war die starke Frau hinter dem mutigen Mann: Emilie Schindler, Ehefrau des Industriellen Oskar Schindler. Ihr widmete das Gärtnerplatztheater in München nun die Oper «Frau Schindler». Bei der umjubelten Uraufführung in der ausverkauften Reithalle am Donnerstag erntete vor allem Katerina Hebelková in der Hauptrolle viel Applaus.

Oskar Schindler hatte während des Zweiten Weltkriegs rund 1200 Juden vor dem Tod bewahrt, berühmt ist er 1993 durch Steven Spielbergs Drama «Schindlers Liste» geworden. Dass seine Ehefrau Emilie stets sein Rückgrat bildete, zeigten nun Thomas Morse und Kenneth Cazan in ihrem Auftragswerk eindrucksvoll. Katerina Hebelková präsentierte ihre Emilie Schindler als innerlich zerrissene Frau, die an ihrem Mann und seinen Entscheidungen verzweifelt und doch alles für ihn macht. Mathias Hausmanns Oskar Schindler dagegen blieb zwar bis zum Ende ein Held, doch bekam sein Denkmal viele Risse.

Sein Orchester leitete Andreas Kowalewitz mit großem Feingefühl, in der Komposition von Thomas Morse blieb es aber leider oft nur unterstützendes Beiwerk.