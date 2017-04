Oppermann: Seehofer hat wohl wenig Vertrauen in Nachfolger

Berlin (dpa/lby) – SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann hat die Entscheidung von Horst Seehofer, erneut als CSU-Chef und Ministerpräsident anzutreten, süffisant kommentiert. «Damit macht er deutlich, was er von seinen Kronprinzen und Kronprinzessinnen hält – offenbar sehr wenig», sagte Oppermann am Dienstag vor einer Sitzung der SPD-Fraktion in Berlin. Seehofer halte offenbar alle anderen Kandidaten in seiner Partei für nicht geeignet.

Die CSU-Führung hatte am Montag einstimmig für die Pläne Seehofers gestimmt, sein eigentlich für 2018 angekündigtes Karriereende auf zunächst unbestimmte Zeit zu verschieben. Oppermann nannte es «interessant», dass Seehofer den bayerischen Ressortchef Joachim Herrmann (CSU) als künftigen Bundesinnenminister gegen Amtsinhaber Thomas de Maizière (CDU) in Stellung bringe. Dies sei offenkundig auch eine Spitze gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel (CDU), sagte Oppermann.