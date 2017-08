Orang-Utan-Nachwuchs im Fußballfieber

München (dpa/lby) – Bundesliga-Vorfreude auch im Münchner Tierpark Hellabrunn beim Orang-Utan-Nachwuchs? Die kleinen Affen haben den Fußball in ihrem Gehege zwar schon so sehr ramponiert, wie es wohl 22 Männer in 90 Minuten kaum schaffen. Kurz vor Beginn der 55. Bundesliga-Saison haben sie aber mächtig Spaß mit ihrem Spielzeug.

In Hellabrunn leben derzeit neun Sumatra-Orang-Utans. Am Samstag (19. August) feiert der Zoo den Welt-Orang-Utan-Tag. Dabei können sich Besucher über die Gefährdung der vom Aussterben bedrohten Primaten und Schutzmaßnahmen in der Heimat der Tiere informieren.