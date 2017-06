Ort in Oberfranken Spitzenreiter beim Juni-Regen

Ludwigschorgast (dpa/lby) – Der Ort Ludwigschorgast im Landkreis Kulmbach ist der Rekordhalter in Deutschland bei der Regensumme im Juni. 105,6 Liter Wasser pro Quadratmeter fielen dort am 3. Juni vom Himmel – so viel wie sonst nirgendwo, gemessen an einem ganzen Tag. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit.

Insgesamt war der Juni in Bayern aber trockener, wärmer und sonniger als im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte. Der DWD registrierte im Schnitt 80 Liter pro Quadratmeter. Das waren 32 Liter weniger als im vieljährigen Mittel. Die Durchschnittstemperatur im Freistaat betrug im Juni 18,2 Grad. Zum Vergleich: Der vieljährige Mittelwert liegt bei 14,9 Grad. Mit etwa 270 Stunden (im Vergleich zu 200) war Bayern ein sonnenscheinreiches Bundesland. Örtlich zählten die Meteorologen im Südosten des Freistaats sogar bis zu 320 Stunden Sonnenschein.