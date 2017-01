Ortstermin am Marktplatz: Stadtsteinach will seine Ortsdurchfahrt sicherer machen

Die Stadtsteinacher Hauptstraße soll sicherer werden. Die Frankenwaldstadt will nicht länger auf eine Umgehung warten. Am 16. Februar gibt’s einen Ortstermin, schreibt die Bayerische Rundschau. Dabei sollen der Marktplatz und der Abschnitt der B 303 in Stadtsteinach begutachtet werden. An dem Treffen sollen Vertreter der Verkehrsbehörden teilnehmen, interessierte Bürger sind auch willkommen.

Dann kommt auch ein Antrag der SDP/Offenen Liste in Stadtsteinach zur Sprache. Die Fraktion will entlang der beiden Gehsteige am Markplatz Begrenzungspfosten einbauen lassen.