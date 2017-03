Knapp 7,3 Millionen Euro soll sie kosten und im Herbst des kommenden Jahres fertig sein: die Umgehung von Weismain im Landkreis Lichtenfels wird in Kürze gebaut. Am Freitag in einer Woche (24.3.) wird der offizielle erste Spatenstich mit Innenminister Herrmann gefeiert. Im ersten Bauabschnitt ist unter anderem ein Kreisel südlich der Stadt geplant. Außerdem gehören zur Umgehung noch zwei Brücken über den Fluss Weismain.