Ortsumgehung Zeyern: Arbeiten liegen im Zeitplan

Eine Brücke steht schon, die andere ist in Arbeit – Die Bauarbeiten an der Ortsumgehung Zeyern im Landkreis Kronach liegen im Zeitplan. Die Brückenbauarbeiten über die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Zeyern und Roßlach sind weitestgehend abgeschlossen. Der zweite Brückenbau über die Rodach ist in Arbeit. Dort werden derzeit noch die Fundamente geschaffen. Die Bauarbeiten an dieser Brücke sollen voraussichtlich im Juli abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der eigentlichen Straße sind im dritten Quartal dieses Jahres geplant. Die Umgehung kostet rund 16 Millionen Euro.