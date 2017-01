Ostbayernring: Münchberg ist nicht zufrieden mit den Tennet-Plänen

Überall in der Region stellt Netzbetreiber Tennet aktuell den Trassen-Verlauf des neuen Ostbayernrings vor. In dieser Woche in Münchberg, da kamen die Pläne aber nicht so gut an, schreibt die Frankenpost. Bürgermeister Christian Zuber sieht eine Erweiterung des Gewerbegebietes im Norden der Stadt in Gefahr, weil die Trasse sehr nah an dem Gebiet vorbei läuft. Auch bei Laubersreuth würde er sich mehr Abstand wünschen.

Anfang der Woche hatte Tennet auch in Marktleugast informiert, da ging es vor allem um das Stadtsteinacher Oberland und den Marktleugaster Ortsteil Neuensorg. Mit einem leicht nach Norden verschobenen Verlauf der Starkstromtrasse sind die Marktleugaster einigermaßen zufrieden, hieß es im Nachgang.

Die detaillierte Planung der Trasse soll nach Einzelgesprächen fertig gestellt werden. Ende Januar werden die Grundstücksbesitzer informiert, auf deren Grund ein Mast geplant ist, im Mai die Besitzer, deren Grund überspannt wird.