Osterferien starten: ADAC erwartet dennoch kein Chaos

München (dpa) – Mit dem Start der Osterferien wird es auf vielen Straßen wieder eng. Am Wochenende beginnen in zwölf Bundesländern und einigen Nachbarländern die Osterferien. Dennoch erwartet der ADAC kein Chaos. «Weil Ostern relativ spät liegt, ist es nicht mehr so sehr ein Skifahrertermin. Es ist aber für viele noch zu früh, um in den Süden zu fahren», sagte ein ADAC-Sprecher am Freitag.

Vor allem rund um die Ballungszentren und auf den Fernstrecken in Richtung Alpen und Süden würden sich am Wochenende und insbesondere am Samstag mancherorts Staus bilden.

Zu den besonders betroffenen Routen zählen die Autobahnen rund um die Großräume Berlin, Köln, Hamburg und München. In Bayern ist wie meist die Nord-Süd-Strecke gefährdet: Die Autobahn A9 München – Nürnberg, die A8 Richtung Salzburg, die A99 als Umfahrung für München und die Autobahn 95 nach Garmisch-Partenkirchen.

Mit den schlimmsten Engpässen rechnet der Autoclub erst zu den Ostertagen nächste Woche. «Der Gründonnerstag ist der Tag, an dem es wirklich voll wird», sagte der ADAC-Sprecher. Der Start in das lange Osterwochenende sei alljährlich mit vielen Staus verbunden. Allerdings hätten Autofahrer im vergangenen Jahr bereits Lehren gezogen: Viele seien auf den Mittwoch oder den Freitag ausgewichen. Damit habe sich im vergangenen Jahr die Stausituation am Gründonnerstag im Vergleich zu früheren Jahren etwas entspannt.