Ostermarschierer starten in Bayern

München (dpa/lby) – Anhänger der Friedensbewegung wollen heute in mehreren Städten in Bayern zu ihren traditionellen Ostermärschen starten. Die Themen sind breit gefächert: Die Demonstranten wollen auf die Kriegs- und Krisengebiete der Welt hinweisen und vor einer zunehmend angespannten weltpolitischen Lage warnen. Sie thematisieren unter anderem Rassismus, Flüchtlingskrise und Abschiebungen in Krisenländer und den Kampf gegen den Terror.

Das Münchner Friedensbündnis hat unter dem Motto «Abrüsten für eine gerechte Zukunft» zur Auftaktkundgebung (11.00 Uhr) am Stachus aufgerufen. Weitere Ostermärsche sind im Freistaat unter anderem in Miesbach, Traunstein, Würzburg, Aschaffenburg, Augsburg und Erlangen geplant. In der Oberpfalz bei Teublitz starten die «Marschierer» mit dem Fahrrad zur Demo. Auch am Ostermontag wollen sich Anhänger der Friedensbewegung auf den Weg machen, unter anderem in Nürnberg.