Sinnlos und gemein ist das, was Unbekannte in Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels am Freitag Nachmittag gemacht haben. Sie haben sich die Osterkrone gegenüber der Schule vorgenommen, Ostereier beschädigt, gepflanzte Tulpen abgerissen. Der materielle Schaden liegt bei 70 Euro, der Ärger ist um ein vielfaches größer. Hinweise bitte an die Lichtenfelser Polizei.