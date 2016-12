Spannender und knapper kann ein Basketball-Oberfrankenderby nicht ausfallen. Medi Bayreuth, die Sensationsmannschaft dieser Saison, hat den deutschen Meister Brose Bamberg gestern in die Verlängerung gezwungen. Am Ende haben die Bamberger mit 88 zu 92 gewonnen. In der ausverkauften Bayreuther Oberfrankenhalle sahen die Fans einen leidenschaftlichen Kampf, den die Bamberger mit ihrer größeren Routine in der Verlängerung dann für sich entschieden haben.