Palästinenser mit Kopfschuss getötet: Soldat muss in Haft

Tel Aviv (dpa) – Nach dem tödlichen Kopfschuss auf einen verletzten palästinensischen Attentäter ist der israelische Soldat Elor Asaria wegen Totschlags verurteilt worden. Dies erklärte ein israelisches Militärgericht in Tel Aviv.

Die Verkündung des Strafmaßes wird innerhalb eines Monats erwartet. Asaria drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Mehrere 100 Menschen demonstrierten laut Polizei für die Freilassung des Soldaten vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv. Ultrarechte Politiker wollen sich für eine Begnadigung einsetzen.

Der damals 18-jährige Kampfsanitäter Asaria hatte im März des vergangenen Jahres in Hebron einem am Boden liegenden Attentäter in den Kopf geschossen. Der Vorfall, den ein palästinensischer Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt hatte, sorgte in Israel für eine heftige Kontroverse.