Palina Rojinski war erster Filmkuss unangenehm

München (dpa) – Schauspielerin Palina Rojinski (31) hat sich nach eigenen Worten sehr geschämt, als sie ihren Filmkuss mit Elyas M’Barek in «Willkommen bei den Hartmanns» auf der Leinwand sah. «Als ich das allererste Mal den Filmkuss auf der Leinwand gesehen habe, bin ich echt unter den Sitz gerutscht», sagte die Schauspielerin am Freitag beim Bayerischen Filmpreis in München. Regisseur Simon Verhoeven habe für den Film einen Moment ausgewählt, «wo meine Zunge halb in Elyas Mund verschwindet. Das fand ich voll gemein.»

Rojinski spielte in der erfolgreichen Flüchtlingskomödie Tochter Sofie Hartmann. Der Kuss mit Elyas M’Barek war ihr erster Filmkuss. «Willkommen bei den Hartmanns» wurde beim Bayerischen Filmpreis mit dem Produzenten- und dem Publikumspreis ausgezeichnet.